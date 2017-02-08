Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников покинет передачу

Борис Корчевников уходит из ток-шоу «Прямой эфир», которое он вел на «России 1» с 2013 года. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник на канале, близкий к программе.

По словам собеседника, Корчевников покидает программу по личной инициативе. Ориентировочно новый ведущий заменит его уже с марта. При этом Корчевников продолжит работу на канале.

В январе Корчевников устроил пикировку с Никитой Джигурдой в выпуске «Прямого эфира», посвященного разводу шоумена с Мариной Анисиной и скандалу с наследством его умершей кумы Людмилы Браташ. На протяжении выпуска ведущий выводил Джигурду на откровения, резко высказывался о нем и приказывал «заткнуться». В определенный момент Корчевников несколько раз толкнул актера. На это Джигурда подставил щеки и начал кричать «Давай, щенок!», провоцируя ведущего на драку.

Корчевникову 34 года. Он окончил факультет журналистики МГУ. После окончания вуза работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС, готовил документальные проекты для НТВ, СТС, телеканала «Россия» и «ТВ-Центра».

