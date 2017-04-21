Ведущий шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников возглавит православный канал «Спас»

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1» Борис Корчевников в ближайшее время станет руководителем православного телеканала «Спас». Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор канала Борис Костенко.

По его словам, решение о назначении Корчевникова приняли учредители канала. Сам Костенко продолжит работу на телеканале в качестве его заместителя. «Насколько мне известно, претензий к моей работе нет», — пояснил действующий гендиректор.

Корчевников возглавит канал, но какую конкретно должность он будет официально занимать (генерального директора, главного редактора или генпродюсера), пока не определено. «Фактически он будет первым человеком на канале, а я вторым», — объяснил Костенко. Медиаменеджер заявил, что его с Корчевниковым связывают «давние и теплые отношения».

О планах 34-летнего ведущего покинуть «Прямой эфир» стало известно еще в феврале. Сообщалось, что Корчевников может перейти в другой проект в марте.

Корчевников ведет ток-шоу на «России 1» с 2013 года. Он окончил факультет журналистики МГУ. После окончания вуза работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС, готовил документальные проекты для НТВ, СТС, телеканала «Россия» и «ТВ Центра».