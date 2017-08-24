Бывший ведущий «Прямого эфира» придет в шоу к Малахову рассказать «свою правду»

Телеканал «Россия 1» выпустил тизеры ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором ведущие программы, бывший и нынешний, обещают рассказать «свою правду». Ролики появились на YouTube.

По сюжету Малахов и Корчевников сидят рядом в студии на режиссерских креслах. «Пришло время сказать мою правду», — говорит Корчевников на камеру. В другом ролике ту же фразу произносит Малахов.

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Первый «Прямой эфир» с новым ведущим выйдет на экраны вечером 28 августа.

Малахов начал работать на Первом канале (ранее — ОРТ) в начале девяностых. С 2001 года он вел на телеканале ток-шоу «Большая стирка», потом «Пять вечеров», а затем «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Борис Корчевников покинул «Россию 1» (входит в ВГТРК) в мае 2017 года. Он занял руководящую должность на православном телеканале «Спас».