В сети появился видеоанонс «Прямого эфира» с Малаховым

На YouTube-канале starhitvideo появился проморолик передачи «Прямой эфир», выходящей на телеканале «Россия 1». Новым ведущим программы, как следует из видео, станет Андрей Малахов.

Точная дата выхода передачи с новым ведущим в эфир не называется, но указывается, что это произойдет «скоро». Проморолик сопровождается песней Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».

Ранее в понедельник Малахов объявил о переходе на телеканал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым.

По сообщениям СМИ, первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым увидит свет в конце августа.