СМИ назвали сроки выхода программы Малахова на «России 1»

Андрей Малахов перешел на канал «Россия 1», где будет вести ток-шоу «Прямой эфир», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Телеведущий уже познакомился с коллективом, работающим над созданием программы, говорит собеседник агентства. По его данным, первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым намечен на конец августа.

Источник также отметил, что на «России 1» Малахов будет не только ведущим, но и сопродюсером ряда проектов. Он также не исключает, что в ближайшее время на госканале может появиться аналог программы «Сегодня вечером», которую Малахов вел на Первом канале.

