Интернет и СМИ
 

Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала

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Андрей Малахов
Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов перешел на канал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Об этом он рассказал газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым.

Также Малахов рассказал о причинах ухода с Первого канала. «Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе», — указал Малахов. Он также отметил, что его контракт закончился 31 декабря 2016 года и не продлевался.

Малахов не стал комментировать появившуюся ранее информацию о том, что у него произошел конфликт с продюсером «Пусть говорят» Натальей Никоновой. Он рассказал, что продюсера телепередачи о своем решении покинуть ее он предупредил за месяц до ухода, а в первый день своего отпуска сообщил об этом генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

16 августа СМИ сообщили, что телеведущий уже познакомился с коллективом, работающим над созданием программы «Прямой эфир». По данным источника РИА Новости, первый выпуск «Прямого эфира» с Малаховым намечен на конец августа. Также отмечалось, что команда, работавшая с Малаховым в «Пусть говорят», перешла вместе с ним на канал «Россия 1».

С понедельника 14 августа «Пусть говорят» на Первом канале ведет Дмитрий Борисов. При этом не было объявлено, будет ли он постоянным ведущим шоу.

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