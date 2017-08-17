СМИ сообщили о пробах Меньшовой на место Малахова

Актриса Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на телеканале.

«Юля действительно рассматривается в качестве одной из кандидатур на место ведущей "Сегодня вечером". Сейчас идут обсуждения нескольких кандидатур», — сказал собеседник агентства. Кого еще пробуют на роль ведущего, он не пояснил, но отметил, что шансов занять это место у Меньшовой не больше, чем у других претендентов.

Отмечается, что в данный момент на канале «идет обсуждение и проработка некоторых проектов» с ее участием.

16 августа стало известно о закрытии программы «Наедине со всеми», которую вела Меньшова. На Первом канале пояснили, что передачу свернули по инициативе ведущей. По словам самой Меньшовой, она не хотела, чтобы программа «превратилась в рутину».

«Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память», — написала актриса в Instagram.

По данным источников СМИ, Андрей Малахов перейдет на телеканал «Россия 1» и будет вести ток-шоу «Прямой эфир». Первые выпуски с ним ожидаются в конце августа.