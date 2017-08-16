Первый канал закрыл проект Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»

Первый Канал закрыл программу «Наедине со всеми» по инициативе ведущей Юлии Меньшовой. Об этом агентству ТАСС рассказала директор по связям с общественностью телеканала Лариса Крымова.

«Меньшова предложила завершить проект, считая, что хорошие программы надо закрывать, пока они не успели надоесть зрителям», — пояснила Крымова. Она добавила, что телеканал готовит с Меньшовой два новых проекта, которые появятся в эфире в новом сезоне.

В своем Instagram телеведущая подтвердила, что «Наедине со всеми» закрывается «исключительно по ее желанию и настоятельной просьбе». Меньшова рассказала, что редакция программы не распущена и продолжает работать.

«Наедине со всеми» — программа-интервью с известными людьми в формате ток-шоу, где, по утверждению Меньшовой, «интересна не столько информация, сколько чувства».

Ранее в августе Первый канал прекратил покупку новых выпусков передачи-«старожила» «Пока все дома», до этого стало известно, что канал покинули телеведущие Андрей Малахов («Пусть говорят») и Александр Олешко («Точь-в-точь»).

