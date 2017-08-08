На Первом канале подтвердили уход Александра Олешко

Актер и телеведущий Александр Олешко покинул Первый канал полгода назад, причиной его ухода являлось отсутствие на канале подходящих для него телепроектов. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Олешко не работает на Первом канале около полугода. Для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Об уходе Олешко с Первого канала, где он вел шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь», стало известно днем во вторник.

Предположительно, Олешко будет работать на НТВ — его пригласили вести проект «Ты супер! Танцы». В пресс-службе НТВ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

На прошлой и на этой неделе в СМИ муссировались слухи об уходе Андрея Малахова с Первого канала, однако официального подтверждения информация до сих пор не получила.

