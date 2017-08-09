Телеведущий Александр Олешко объяснил переход с Первого канала на НТВ

Актер и телеведущий Александр Олешко прокомментировал переход на НТВ. Он опубликовал в Instagram пост, в котором отметил, что завершил сотрудничество с Первым каналом по собственному желанию еще в начале июня и принял от НТВ предложение, «от которого невозможно отказаться».

Как сообщали в пресс-службе Первого канала, с Олешко не продлили контракт на 2017 год, поскольку «для ведущего не было подходящих проектов». Он вел на Первом канале шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь».

Олешко станет вести на НТВ проект «Ты супер! Танцы», в котором примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Программа стартует осенью.

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Переход Олешко на НТВ привлек внимание на фоне новостей о том, что Первый канал покидает Андрей Малахов. Последние 16 лет он вел на Первом несколько ток-шоу («Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят» и другие передачи).

По одной из версий, Малахов уходит с Первого канала из-за несогласия с новой концепцией развития «Пусть говорят», которую предложила продюсер Наталья Никонова. Ранее она уже работала над ток-шоу с участием Малахова, затем перешла на ВГТРК, а в мае вернулась на Первый канал. По другой версии, ведущий решил уйти из-за того, что продюсер не одобрила его план по уходу в декретный отпуск.