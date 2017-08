Телеведущий Александр Олешко объяснил переход с Первого канала на НТВ

Дорогие друзья! Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное ,доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года! Руководству Первого канала от души спасибо за доверие , поддержку ,внимание и безграничные возможности! Всем с кем работал спасибо за помощь, азарт и общее дело! Будучи свободным художником ,принял предложение от которого не мог отказаться! Где бы и с кем бы ни находился, главной остаётся задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение!Зритель знает, это от души. Миру Мир!!!!Александр Олешко.

