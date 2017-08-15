СМИ узнали об отказе Первого канала от программы «Пока все дома»

Первый канал прекратил покупку новых выпусков передачи «Пока все дома», которую ведет Тимур Кизяков. Об этом со ссылкой на источник в съемочной группе программы сообщает kp.ru.

Сам Кизяков в беседе с изданием не подтвердил и не опроверг эту информацию, отказавшись от комментариев. На канале также не высказались по этой теме.

«Пока все дома» выходит на Первом канале с ноября 1992 года. Кизяков, автор и ведущий передачи, приходит в гости к семьям известных артистов, музыкантов, спортсменов и беседует с ними. В программе есть постоянные рубрики, например, «Зверье мое» (о домашних животных), «Очумелые ручки» (была закрыта в 2010-м в связи с уходом соведущего Андрея Бахметьева) и «У вас будет ребенок», рассказывающая о детях из российских детских домов и способствующая усыновлению. Рубрику о детях вела жена Кизякова Елена.

Ранее в августе стало известно, что Первый канал покинули телеведущие Андрей Малахов («Пусть говорят») и Александр Олешко («Точь-в-точь»).