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06:59, 14 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в районе Уланово

ВСУ скрывают колоссальные потери 101-й бригады в районе Уланово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование скрывает колоссальные потери 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что родственники бойцов ВСУ жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово.

«Командование бригады пытается это скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры», — уточнил источник.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров (премьер-министр в 2010–2014 годах) заявил, что Украина за время конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа.

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