Азаров: Украина за время конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров (премьер-министр в 2010–2014 годах) в интервью ТАСС прокомментировал масштаб потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время конфликта.

По его словам, опубликованные хакерами данные Министерства обороны Украины свидетельствуют о 2,4 миллиона погибших с украинской стороны. Политик сравнил эту цифру с ежегодной рождаемостью в стране, которая составляет около 150 тысяч человек. Таким образом, по его оценке, потери эквивалентны почти 20 годам рождений, что, как он выразился, означает, что Украина «положила в могилу» около 20 поколений своих граждан.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.