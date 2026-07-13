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07:59, 13 июля 2026Бывший СССР

Азаров заявил о миллионных прямых потерях украинской армии

Азаров: Украина за время конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров (премьер-министр в 2010–2014 годах) в интервью ТАСС прокомментировал масштаб потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время конфликта.

По его словам, опубликованные хакерами данные Министерства обороны Украины свидетельствуют о 2,4 миллиона погибших с украинской стороны. Политик сравнил эту цифру с ежегодной рождаемостью в стране, которая составляет около 150 тысяч человек. Таким образом, по его оценке, потери эквивалентны почти 20 годам рождений, что, как он выразился, означает, что Украина «положила в могилу» около 20 поколений своих граждан.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.

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