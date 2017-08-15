Кизяков подтвердил разрыв сотрудничества с Первым каналом

Автор и ведущий телепередачи «Пока все дома» Тимур Кизяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил информацию о завершении сотрудничества с Первым каналом.

По его словам, канал еще 27 мая получил письмо о том, что телекомпания «Дом», занимающаяся производством «Пока все дома», сама прекращает съемки программ для Первого. Отвечая на вопрос о будущем передачи, Кизяков сообщил, что в данный момент авторы «Пока все дома» обдумывают сложившуюся ситуацию.

В то же время kp.ru информировала, что Первый канал прекратил покупку новых выпусков программы.

«Пока все дома» выходила на Первом канале с ноября 1992-го, последний выпуск передачи на сайте телеканала датирован 4 июня этого года. Кизяков был бессменным ведущим. Он приходил в гости к семьям известных артистов, музыкантов, спортсменов и беседовал с ними. В программе были постоянные рубрики, например, «Зверье мое» (о домашних животных), «Очумелые ручки» (была закрыта в 2010-м в связи с уходом соведущего Андрея Бахметьева) и «У вас будет ребенок», рассказывающая о детях из российских детских домов и способствующая усыновлению. Рубрику о детях вела жена Кизякова Елена.