Стала известна дата премьеры и тема первого выпуска нового шоу с Малаховым

Премьера ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» состоится на канале «Россия 1» вечером в понедельник, 28 августа. Об этом сообщается на сайте канала.

Материалы по теме Есть два стула Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй

Первый выпуск программы будет посвящен принцессе Диане, которая погибла в конце августа 20 лет назад, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В описании программы говорится, что с новым ведущим изменится и само ток-шок, которое раньше называлось просто «Прямой эфир». Какие именно изменения претерпит передача, не уточняется.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Малахов рассказал, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. По его словам, программу «Прямой эфир» он будет производить вместе с журналистом Александром Митрошенковым.