Есть два стула

22 дня подряд российские медиа пытались выяснить истинную причину ухода Андрея Малахова с Первого канала на «Россию 1». Сам телеведущий упорно хранил молчание, от комментариев воздерживался и телеканал, поэтому в ход шло все: слухи, догадки коллег и даже расчеты нумерологов. Вокруг Малахова создали небывалый ажиотаж, о нем регулярно писали «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК, а «Газета.ру» за это время посвятила ему 20 статей и по числу новостей почти сравнялась с порталом о шоу-бизнесе dni.ru. Что это было? Почему СМИ готовы были поступиться принципами и транслировать самые бредовые версии со ссылкой на сомнительные источники? Разбиралась «Лента.ру».

Информация о скором переходе Малахова с Первого канала появилась 31 июля. Журналист Егор Максимов сообщил в Twitter, что телеведущего перекупил ВГТРК, а студию, в которой прежде снималось ток-шоу «Пусть говорят», занял другой ведущий — Дмитрий Шепелев. «Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья», — подтверждал главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов.

Новость мгновенно разошлась по СМИ и плотно обосновалась в топе «Яндекса», который отображается на главной странице yandex.ru. Для СМИ попадание в топ означает дополнительный приток посетителей, поэтому почти каждый ресурс стремится туда пробраться.

Подтвердить информацию не удавалось — Малахов и руководство «России 1» находились в отпуске, а Первый канал комментировать отказывался — поэтому все публикации ссылались на источники. С первой сенсацией выступила «Русская служба Би-би-си». Ресурс сообщил, что Малахов решил покинуть родной канал, не согласившись с концепцией продюсера Натальи Никоновой, пожелавшей привнести в шоу «Пусть говорят», которое он ведет последние 12 лет, больше политики.

Обсуждалась и другая версия: звезде канала надоело быть только говорящей головой, и телеведущий хотел участвовать в продюсировании собственных проектов. Звучали и более неожиданные версии.

Скриншот: kp.ru

Всякая новость, касающийся судьбы Малахова, тут же укреплялась на вершине главного новостного агрегатора страны, что сулило ресурсам неимоверную посещаемость.

Скриншот: rbc.ru

Часть общественно-политических СМИ посчитали своим долгом без разбора доносить до читателя известия о Малахове, пусть даже самые сомнительные или не содержащее никакой новой информации. Для некоторых буквально любая весточка о телеведущем автоматически означала необходимость готовить большой текст. Так, «Газета.ру» почти ежедневно выходила со статьей о новом повороте в «деле Малахова». За 22 дня (с 31 июля по 21 августа) издание выпустило больше 70 материалов о телеведущем, 20 из которых — статьи.

Заголовок лонгрида «Газеты.ру» 12 августа. На самом деле никакого шоу Андреева не показала. Поводом к написанию текста стало короткое видео, снятое телеведущей в студии, где вот-вот начнутся съемки «прощального выпуска» «Пусть говорят», на котором Малахов то ли должен появиться, то ли нет. Материал написан на волне интереса к съемкам «Пусть говорят» без Малахова и пересказывает новости, которые уже отписаны «Газетой.ру». 1 /5

Не желая цитировать конкурентов, ресурсы выискивали собственные источники. Всю первую неделю СМИ гадали, куда уйдет Малахов, кто его заменит в «Пусть говорят» и так ли он незаменим вообще. За неимением осведомителей и желая не упустить возможность «встать в Яндекс», даже деловые медиа цитировали издания, ссылаться на которые раньше не стали бы. Например, журнал «7 дней», который на следующий день после слухов об уходе Малахова сообщил, что среди кандидатур на его место значатся Дмитрий Борисов и ведущий из Красноярска Александр Смол.

Скриншот: Life

Фантазию некоторых СМИ было просто не унять. По версии ura.ru, на роль ведущего «Пусть говорят» рассматривали Бориса Корчевникова из «Прямого эфира», завсегдатаев малаховских ток-шоу Никиту Джигурду и Алексея Панина, а также Дмитрия Нагиева, Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Наталью Поклонскую. Борисов пробы якобы провалил, а что со Смолом — неизвестно.

Скриншот: ura.ru

Однако 7 августа оказалось, что все опубликованное прежде было лишь репетицией. В этот день глянцевый журнал Elle, издателем которого является жена Малахова Наталья Шкулева, со ссылкой на инсайдеров пишет, что настоящей причиной ухода ведущего с родного канала стало нежелание продюсера «Пусть говорят» отпустить его в декрет. «Вы телеведущий или бэбиситтер!» — якобы возмутилась продюсер, что Малахов счел «абсолютно циничным и неприемлемым».

Главным козырем, подтверждающим «сенсацию», должны были стать фотографии беременной жены Малахова с отдыха в Сардинии. «Судя по данным кадрам, супруга телеведущего Наталья Шкулева находится на серьезном сроке беременности», — пояснял Elle. Примечательно, что статью модного журнала, словно призванную отвлечь читателей от обсуждения внутрикорпоративных разборок и будущего гонорара Малахова, растиражировали десятки крупных СМИ. На Elle без подтверждения из своих источников сослались «Коммерсантъ» и РБК, РИА Новости и «Дождь», а также десятки российских медиа. Легенда о декрете быстро легализовалась через топ «Яндекса», после чего в прессе началась настоящая вакханалия.

Скриншот: dni.ru

Масс-медиа переключаются с Малахова на личность его жены, успешной бизнес-леди, которая руководит изданием глянцевых журналов, выпускаемых компанией ее отца. Одно из этих изданий — StarHit, главный редактор которого — Малахов, напоминает своим читателям «АиФ». Декрет Малахова — подвиг СМИ на креатив на грани фола.

Скриншот: «Газета.ру»

Порой доходит до абсурда. К примеру, в этой публикации издание dni.ru сообщает, что у Шкулевой случился выкидыш. Правда, издание о жизни звезд не сразу пишет, что произошло это в 2014 году, а источник новости — нумеролог Клара Кузденбаева, которой звездный ведущий якобы несколько лет назад рассказал о трагедии.

Скриншот: dni.ru

«Комсомольская правда» идет дальше и просит Кузденбаеву предсказать успешность брачного союза. Нумеролог характеризует их как гармоничную пару и предрекает рождение девочки.

«Вообще, у Малахова огромная энергетика. Целительная. Он мог бы быть блестящим врачом. Если захочет, может лечить людей руками! Когда родится ребенок, он сможет избавлять его от колик своим прикосновением. У Андрея такие способности есть, просто их нужно развивать», — советует Малахову Кузденбаева со страниц КП.

Этим дело не ограничивается. «Комсомолка» прогнала фото Малахова и Шкулевой через специальную программу и показала, как будут выглядеть их дети.

Скриншот: kp.ru

Медиа подхватывали любые крючки, которые им забрасывали Telegram-каналы и соцсети. На протяжении трех недель интриговал и сам Малахов, оставлявший в своем Instagram, как показалось СМИ, какие-то знаки. К примеру, фотографию анкеты при заселении в отель, где Малахов указал себя блогером, восприняли как заявление о намерении оставить канал ради ведения собственного влога на YouTube (Малахов открыл его в мае).

Скриншот: РЕН ТВ 1 /5

8 августа произошло странное. Проект Super о шоу-бизнесе дозвонился до Малахова. Тот упорно молчал по поводу увольнения с Первого канала. Корреспондентам удалось выудить из ведущего следующую фразу: «Я сейчас на яхте у друзей. И я уже принял решение». Какое именно — Малахов не пояснил. Однако куцее высказывание тут же превратилось в полновесные новости на страницах уважаемых изданий, с броскими заголовками, а в топе «Яндекса» образовалась отдельная ветка, посвященная «решению» Малахова на яхте.

Скриншот: metronews.ru 1 /3

Чрезвычайный хайп заставил некоторых всерьез усомниться в том, что переход Малахова — не выдумка Первого канала, чтобы привлечь внимание к новому сезону «Пусть говорят». Версия зазвучала реалистичнее, когда сам телеканал принялся раздувать интригу. За несколько дней до выхода Малахова из отпуска Первый оповестил журналистов о намерении раскрыть «главную интригу лета» и запустил в эфир соответствующие анонсы.

На самом же деле канал с «интригой» опоздал. Незадолго до этого участники съемок выпуска без Андрея Малахова рассказали журналистам, и кто стал новым ведущим, и чему был посвящен первый эфир. Как и ожидалось, Дмитрий Борисов, пришедший на место Малахова, вместе с гостями устроили ему проводы. Все ждали, что в финале к публике выйдет сам виновник торжества, но явления не произошло.

В тот же день, 14 августа, как написали ведущие в России СМИ, раскрылась и другая тайна: Малахов подтвердил, что уходит в декрет. Об этом он якобы написал в своем журнале StarHit. На самом деле ведущий ничего не подтверждал, а скорее решил обратить ажиотаж вокруг собственной персоны на благо изданию, в котором он работает главным редактором. В колонке он пошутил, что не решил, идти ли по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­ра Кехмана, отправляясь в декрет на три года, или «действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени».

Текст восприняли более чем серьезно. Хотя материал представлял собой больше отчет или рекламу отеля Cala Di Volp, где Малахов отдыхал с женой, чем программную колонку.

Страсти по Малахову не кончаются. Малахова провожают с Первого канала словно на войну, поют ему дифирамбы, просят вернуться. Поют иногда в самом прямом смысле слова: продюсер радиостанции «Комсомольская правда» записала обращение к нему на мотив знаменитой «Нежности». А ведущие «Авторадио» на мотив «Привет, Андрей» спели «Вернись, Андрей». Телеведущий счел такой креатив остроумным и сам поделился видео в Instagram.

Продолжение #песнягода ! Спасибо @kp_star_onlinekp за креатив, поддержку и непредвзятость... некоторых коллег аж бомбит ) #нампеснястроитьижитьпомогает A post shared by @malakhov007 on Aug 11, 2017 at 11:17am PDT

На фоне интриги с Малаховым «выстрелила» еще пара новостей, которые вряд ли получили бы большую огласку, если бы не шумиха вокруг телезвезды: стало известно о переходе Александра Олешко на НТВ и закрытии проекта «Наедине со всеми». Также канал расторг контракт с компанией, выпускающей программу «Пока все дома». Резкие изменения на канале породили слухи о том, что Первый занялся зачисткой старых проектов. Уральское издание ura.ru сообщило, что вскоре также закроются «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия». Представитель Первого канала попросил журналистов не выдавать желаемое за действительное.

Изображение: Официальный комментарий Первого канала

Несмотря на то, что в последнее время Андрей Малахов перестал быть бездонным источником трафика, издания по-прежнему стараются извлекать максимум пользы из новостей о нем. Его открытое обращение к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, равно как и интервью «Коммерсанту», растащили на цитаты для новостей. Вновь выделилась КП, попросившая психолога охарактеризовать ведущего по интервью и обращению к Эрнсту. Психолог зафиксировал «профессиональное выгорание».

«Андрей попал в ловушку, в которую часто попадают "штучные специалисты": они боятся менять жизнь, потому что не уверены, что на новой работе их будут так же высоко ценить», — объяснил психолог.

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Однако Малахова, обратившего хайп в свою пользу, похоже, это не беспокоит. «Так как страна ждет появления ребенка Андрея Малахова, судя по первой новости в "Яндексе", больше, чем переживает за развод Романа Абрамовича и Даши Жуковой, думаю, мы сможем порадовать зрителей. Сможем если не показать им роды в прямом эфире, как Никита Джигурда, то сделать то, что сработает на рейтинги канала "Россия 1"», — заключил он в интервью «Коммерсанту».