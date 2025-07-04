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12:31, 4 июля 2025Мир

Названа причина отказа США поставлять оружие Украине

La Repubblica: США приостановили поставки оружия Украине по политическим мотивам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: US ARMY / Reuters

США приостановили поставки некоторых боеприпасов на Украину не из-за дефицита в стране, а по политическим мотивам. Такую причину назвала итальянская газета La Repubblica.

«Анализ данных показывает, что мотивация приостановки поставок некоторого оружия Украине, которую объяснила американская администрацией, лишена военной значимости и является исключительно политическим решением», — отмечается в материале.

Также издание указывает, что, если Вашингтон продлит приостановку вооружений, это решение в перспективе «выявит слабость европейской военной промышленности».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки боеприпасов на Украину шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США, которых обычно подробно информируют о таких вопросах. Дополнительно отмечается, что украинского лидера Владимира Зеленского также не уведомили о приостановке помощи.

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