Женщина списала вздутие живота на начавшуюся менопаузу и не смогла вовремя начать лечение

Daily Mail: 44-летняя британка списала симптомы рака кишечника на менопаузу

44-летняя жительница Лондона, Великобритания, Лора Доусон списала вздутие живота на начавшуюся менопаузу и не смогла вовремя начать лечение рака кишечника. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

По информации издания, диагноз Доусон поставили спустя несколько месяцев после того, как она стала регулярно испытывать сильное вздутие живота и усталость. Однако она не сразу обратилась за медицинской помощью, поскольку посчитала, что эти симптомы вызваны гормональными изменениями из-за менопаузы.

В больницу женщина обратилась лишь тогда, когда боль в животе стала настолько сильной, что она не могла двигаться. Результаты обследований показали, что у Доусон рак кишечника третьей степени, распространившийся на ближайшие лимфоузлы.

Курс химиотерапии оказался неэффективен, и заболевание продолжило прогрессировать. В мае 2025 года состояние британки настолько ухудшилось, что она решила прервать лечение, чтобы провести оставшееся время с семьей. Спустя 15 месяцев после постановки диагноза она скончалась.

Ранее 29-летнюю женщину отказались проверять на рак из-за возраста. Она рассказала, что лишь спустя три года добилась проведения тестов, которые выявили у нее рак четвертой стадии.