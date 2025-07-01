Врачи отказались проверять 29-летнюю женщину на рак из-за возраста

Metropoles: Симптомы рака груди у британки списали на гормоны из-за возраста

В Великобритании 29-летней Лии Хьюз диагностировали рак груди четвертой стадии после того, как первоначально врачи списали ее симптомы на проблемы с гормонами. Об этом сообщает издание Metropoles.

Хьюз обратилась в больницу после того, как обнаружила в правой груди небольшое уплотнение. Врачи на протяжении трех лет отказывались проверять ее на онкологическое заболевание из-за молодого возраста и отсутствия генетической предрасположенности.

В конечном итоге британку все же направили на дополнительное обследование, в ходе которого выяснилось, что у нее рак груди четвертой стадии с метастазами в печень и кости. Через некоторое время, несмотря на проводимое лечение, болезнь распространилась на головной мозг и легкие женщины. Тем не менее до сих пор Хьюз продолжает бороться за свою жизнь.

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