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10:33, 1 июля 2025Забота о себе

Врачи отказались проверять 29-летнюю женщину на рак из-за возраста

Metropoles: Симптомы рака груди у британки списали на гормоны из-за возраста
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 29-летней Лии Хьюз диагностировали рак груди четвертой стадии после того, как первоначально врачи списали ее симптомы на проблемы с гормонами. Об этом сообщает издание Metropoles.

Хьюз обратилась в больницу после того, как обнаружила в правой груди небольшое уплотнение. Врачи на протяжении трех лет отказывались проверять ее на онкологическое заболевание из-за молодого возраста и отсутствия генетической предрасположенности.

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В конечном итоге британку все же направили на дополнительное обследование, в ходе которого выяснилось, что у нее рак груди четвертой стадии с метастазами в печень и кости. Через некоторое время, несмотря на проводимое лечение, болезнь распространилась на головной мозг и легкие женщины. Тем не менее до сих пор Хьюз продолжает бороться за свою жизнь.

Ранее врач Светлана Лисовская рассказала, когда ребенка следует показать онкологу. По ее словам, родителям стоит обратить внимание на изменение внешнего вида родинок.

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