Врач назвала веский повод показать ребенка онкологу

Хирург Лисовская: если родинка у ребенка изменилась, нужна консультация онколога

Чаще всего родинки у детей безопасны, однако они все равно требуют внимательного наблюдения, рассказала хирург Светлана Лисовская. Веский повод показать ребенка онкологу она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, существует взаимосвязь между активным появлением родинок и воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому важно защищать кожу детей от солнца. Она призвала использовать солнцезащитные кремы, носить защитную одежду и избегать солнца в часы его максимальной активности. «Особенно внимательно следует относиться к детской коже, которая более чувствительна к UV-излучению», — сказала детский хирург.

Папилломы же чаще всего возникают в местах наивысшей травматизации, трения в характерных местах — области шеи, сгибательных поверхностях и других местах контакта. Большинство родинок и папиллом у детей не требуют удаления и являются безопасными, сказала врач.

Встревожить родителя должны изменения в их внешнем виде — если родинка увеличилась, изменила форму или привычный цвет, стала кровоточить или зудеть, нужно обратиться к врачу-дерматологу или врачу-онкологу для исключения рака кожи, предупредила Лисовская. Если образование на коже доставляет ребенку неудобство или представляет опасность возникновения злокачественного новообразования, врач может рекомендовать удалить его, заключила она.

Ранее врач-онколог Расул Ахмаев призвал россиянок отказаться от некоторых привычек для профилактики рака груди. Повышенные риски развития рака груди у молодых женщин, по его словам, в первую очередь связаны с плохим питанием и вредными привычками (курением и алкоголем).