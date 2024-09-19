Россиянок призвали отказаться от некоторых привычек для профилактики рака груди

Онколог Ахмаев: плохое питание приводит к повышенному риску развития рака груди

Рак груди все чаще обнаруживают у молодых женщин и девушек, рассказал врач-онколог Расул Ахмаев. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал россиянок отказаться от некоторых привычек для профилактики этого онкологического заболевания.

Повышенные риски развития рака груди у молодых женщин, по его словам, в первую очередь связаны с плохим питанием и вредными привычками (курением и алкоголем). «Гамбургеры, пицца, полуфабрикаты и быстрорастворимые супы — все перечисленные продукты содержат много канцерогенных веществ, включая фталаты и трансжиры. Чрезмерное потребление такой пищи может привести к серьезным гормональным нарушениям и ожирению, что негативно сказывается на здоровье в том числе и молочных желез», — сказал он.

Большую роль в развитии рака груди, продолжил онколог, играет наследственность. Ахмаев рекомендовал женщинам, у бабушек, мам и теть которых были случаи рака груди и яичников, проявлять бдительность. Кроме того, добавил он, каждая женщина младше 40 лет должна проходить ежегодно УЗИ груди, а старше 40 лет — маммографию. Нелишним, уверен врач, будет дополнительно сдать анализ крови на онкомаркеры. «Главное помнить, что раннее выявление рака молочной железы повышает шансы пациентов на успешное лечение», — сказал он Ахмаев.

Для профилактики рака врач посоветовал сделать привычкой ежедневную физическую активность (утренние или вечерние пробежки в парке), хорошо высыпаться и по возможности избегать стресса.

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