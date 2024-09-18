Врач предупредила о тревожных симптомах лимфомы

Онколог Суна Исакова: на лимфому может указывать увеличение лимфатических узлов

На развитие лимфомы — опухоли, поражающей клетки иммунной системы — могут указывать увеличение лимфатических узлов и боль в груди или животе, заявила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. О тревожных симптомах этого заболевания она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что термин «лимфома» или «лимфопролиферативные заболевания» объединяет группу заболеваний, при которых происходит бесконтрольное деление клеток иммунной системы — лимфоцитов. Они расположены в разных органах, например, в лимфатических узлах, костном мозге или коже, из-за чего бывают разные формы лимфомы.

По словам врача, в настоящее время выделяют два основных типа этого заболевания: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы. К факторам риска развития лимфом врач отнесла инфицирование вирусами Эпштейн-Барра, иммунодефицит человека, гепатит С, воздействие пестицидов, некоторых удобрений, наследственную предрасположенность.

При этом, как отметила онколог, лимфомы могут сопровождаться разнообразными симптомами. Основным их проявлением является увеличение лимфатических узлов в различных областях: подмышечных впадинах, паху, на шее шея.

При поражении лимфатических узлов грудной и брюшной полости на первый план выходят другие симптомы, например, боль в груди или в животе, одышка, кашель. Иногда могут быть так называемые неспецифические признаки, такие как повышение температуры тела выше 38 градусов в течение нескольких дней, не связанное с другими заболеваниями, повышенная потливость по ночам, выраженное снижение массы тела Суна Исакова онколог

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