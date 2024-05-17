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12:36, 20 мая 2024Забота о себе

24-летняя девушка поставила себе страшный диагноз по TikTok и оказалась права

Metro: 24-летняя британка диагностировала себе лимфому по видео в TikTok

Фото: @amychiltz

24-летняя англичанка Эми Чилтон смогла поставить себе страшный диагноз благодаря социальной сети TikTok. Свою историю девушка рассказала изданию Metro.

По словам Чилтон, в ноябре 2022 года у нее начала сильно зудеть кожа, из-за чего она каждый день просыпалась с расчесами по всеми телу. К зиме девушка начала постоянно болеть простудами, стала чувствительна к швам и биркам на одежде. Затем на ее теле начали появляться синяки. Однако врач, к которому обратилась Чилтон, объяснил все особенностями протекания у нее ОРВИ.

Тем временем состояние британки ухудшалось: она теряла вес, не могла спать, начала сильно потеть. Девушка продолжала ходить к врачам, пока у нее не диагностировали повышенную тревожность. «В это я поверить не могла: у меня никогда не было тревожности, и я была довольна жизнью. Но несмотря на неверие, стала пробовать все, чтобы облегчить симптомы: попробовала медитацию, гипнотерапию, психотерапию, акупунктуру, даже китайскую медицину. Ничего не работало», — вспоминает она.

К февралю Чилтон стало так плохо, что ей пришлось бросить работу. Она вернулась в родительский дом, где уже не могла вставать с кровати самостоятельно. Тем не менее врачи продолжали игнорировать ее симптомы, пока не подошла очередь для планового осмотра из-за сколиоза. Рентген показал опухоль возле сердца девушки, но медсестра заверила ее, что это просто затемнение. Чилтон стала искать свои симптомы в сети и заподозрила у себя лимфому. По запросу «рентген лимфома» она наткнулась на видео в TikTok, где мужчина рассказал о похожем результате рентгена и своем онкологическом диагнозе.

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На следующий день родители отвезли Чилтон к терапевту, и она спросила, есть ли у нее лимфома, на что получила отрицательный ответ. Через несколько недель из-за простуды ей назначили новый рентген, после которого провели компьютерную томографию и наконец диагностировали у девушки лимфому Ходжкина — почти через полгода после ухудшения самочувствия. Сейчас она полностью выздоровела, но понимает: лечение можно было начать раньше.

Шесть месяцев химиотерапии были тяжелыми и нанесли значительный урон моему организму. Я потеряла гибкость и силу, что повлияло на мою способность танцевать, а также у меня болят лодыжки, особенно по вечерам. Я благодарна тому, что химиотерапия уже закончилась и что я полностью вылечилась, но я все еще сталкиваюсь с побочными эффектами химиотерапии

Эми Чилтон

Ранее 59-летняя Элейн Линч обнаружила кровь на ладонях во время кашля, а вскоре врачи диагностировали у нее рак легких. До появления первых признаков проблем со здоровьем женщина занималась спортом, правильно питалась, не имела вредных привычек.

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      Александра Лисица
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