Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:24, 14 мая 2024Забота о себе

Сторонница здорового образа жизни столкнулась с типичным диагнозом курильщиков

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

59-летняя Элейн Линч в 2021 году обнаружила кровь на ладонях во время кашля, а вскоре врачи диагностировали у нее рак легких. Историей сторонницы здорового образа жизни, столкнувшейся с типичной для курильщиков смертельной болезнью, заинтересовалось издание Metro.

До появления первых признаков проблем со здоровьем Линч занималась спортом, правильно питалась, не имела вредных привычек. За всю жизнь, по ее словам, она не сделала ни одной сигаретной затяжки.

Осенью 2021 года женщина заметила кровь во время кашля. «Тогда я не переживала. У меня были проблемы с носовыми пазухами, и я подумала, что кровь из-за них», — рассказала она. Однако в тот же день кровотечение повторилось, и Линч была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Это, по ее признанию, стало началом кошмара.

Врачи быстро определили, что у меня рак легких. Это был шок, ведь у меня не было даже одышки. Я не знала, как справиться с потрясением

Элейн Линчпациентка с раком легких

В течение нескольких недель медики проводили пациентке диагностические исследования, в ходе которых выявили у нее многочисленные метастазы. Женщине сразу же назначили химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. «Через это прошла не только я, — отметила она. — Со мной была вся моя семья. Мы шутили, что обследования были у всех нас. Мы все вместе боялись в ожидании результатов».

Спустя полгода после постановки диагноза выяснилось, что рак дал метастазы в мозг. Линч призналась, что не спрашивает врачей о прогнозах. Все, что ее интересует, — это то, что нужно делать, чтобы продлить жизнь. Медики предложили ей дорогостоящее лечение, которое не покрывается страховкой. За несколько месяцев женщина потратила на него десятки тысяч фунтов стерлингов. «Этот препарат поддерживал мне жизнь в течение последнего года. Но это дорого мне обходится, у меня уже не остается денег, и вскоре встанет вопрос о продаже семейного дома. В этом году мне исполнится 60 лет, и я понятия не имею, доживу ли до этого момента», — призналась она.

Семья и друзья женщины обратились за помощью к добровольцам. Благодаря финансовой поддержке незнакомцев лечение пока можно продолжать. «Рак — коварная болезнь. Рано или поздно лекарства перестанут действовать. Но щедрость, проявленная людьми, укрепила мою веру в человечество», — отметила Линч.

Материалы по теме:
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Убийца иммунитета. Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
Убийца иммунитета.Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
21 декабря 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Ранее терапевт Александр Каневский назвал первые признаки смертельно опасного заболевания кожи. Врач объяснил, что при меланоме родинки начинают стремительно расти и менять цвет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      Мужчина нашел редчайшую синюю мокрицу и узнал о ее незавидной судьбе

      Шольц заявил о надеждах на следующий срок

      Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

      В Киеве опровергли близость к миру с Москвой на переговорах в Стамбуле

      Россиянин получил 12 лет колонии за попытку диверсии на железнодорожной станции

      Юрия Куклачева выписали из больницы после перенесенного инфаркта

      Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

      В российском твороге нашли «мясной клей»

      Глава Госдепа США пообещал Зеленскому скорую доставку военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше