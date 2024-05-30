Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

Умерла российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили родственники артистки.

Актриса скончалась в возрасте 53 лет. «Невозможно осознать и очень сложно подобрать слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорилось в сообщении.

На данный момент еще не известно, когда и где состоится прощание с артисткой. Родные актрисы пообещали сообщить позже о месте и времени похорон. При этом Baza отмечает, что прощание с Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова.

Актриса много лет боролась с раком мозга

Заворотнюк еще в начале 2019 года была диагностирована глиобластома, или рак мозга. Перед этим она некоторое время жаловалась на сильные головные боли. На съемках также бывало, что артистка падала в обмороки, однако никто изначально не придавал всему этому значение.

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

В тот год артистка проходила лечение в Европейском медицинском центре, после чего была госпитализирована в московскую клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.

Ее близкие отказывались комментировать здоровье звезды. При этом один из знакомых Заворотнюк отмечал, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».

В конце 2023 года артистка прошла еще одно дорогостоящее лечение. В тот момент ее дочь Анна Заворотнюк сообщала, что изменений в здоровье матери не наблюдается. «Нельзя сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — заявила тогда дочь звезды.

В мае 2024 года, незадолго до смерти, состояние актрисы резко ухудшилось. По данным Telegram-канала Shot, это произошло две недели назад.

Фото: Vladimir Myshkin / Globallookpress.com

Заворотнюк стала известной благодаря роли в «Моей прекрасной няне»

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. У актрисы в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым появилась дочь Анна (1996 года рождения). Уже позже, в 2018-м, актриса, будучи вместе с Петром Чернышевым, зачала с помощью ЭКО и родила дочь — ее назвали Милой. Рак мозга удалось выявить уже после родов.

Наиболее известной стала благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Артистка признавалась, что попала в проект неожиданно и не ждала, что станет известной. Заворотнюк также успела принять участие в проектах «Танцы со звездами» и «Брачные игры».