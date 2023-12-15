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20:11, 15 декабря 2023Культура

Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о стабильном состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото

Анастасия Заворотнюк. Архивное фото . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая уже четыре года борется с раком мозга, Анна рассказала о состоянии матери в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Анна Заворотнюк, отвечая на вопрос поклонника о самочувствии артистки, отметила, что ухудшения здоровья у актрисы не наблюдается. «Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — заявила дочь звезды.

Ранее Завортнюк-младшая призналась, что в День матери у нее не было сил поздравить поклонников, а также назвала праздник сложным для себя днем.

О том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, сообщалось в 2019 году. Представители звезды отказывались комментировать ее состояние. В начале этого года стало известно, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг фигурист Петр Чернышев.

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      Анастасия Астахова
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