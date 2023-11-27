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18:54, 27 ноября 2023Культура

Дочь болеющей раком Заворотнюк вышла на связь после Дня матери

Дочь болеющей раком Заворотнюк назвала День матери сложным днем

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая уже четыре года борется с раком мозга, вышла на связь после Дня матери. Родственница артистки опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Анна Заворотнюк призналась, что в день праздника у нее не было сил поздравить поклонников, а также назвала его сложным для себя днем.

«Желаю маме каждого из вас самого крепкого здоровья, и чтобы они всегда были рядом, любите своих мам», — написала дочь актрисы.

Ранее Заворотнюк-младшая рассказала о состоянии матери. «[Мама] болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — написала родственница звезды «Моей прекрасной няни».

О том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, сообщалось в 2019 году. Представители звезды отказывались комментировать ее состояние. В начале этого года стало известно, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Отмечается, что деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг фигурист Петр Чернышев.

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      Анастасия Астахова
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