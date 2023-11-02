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14:48, 2 ноября 2023Культура

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями состояния актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями тяжелой болезни матери
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Зворотнюк, которая уже четыре года борется с раком мозга, рассказала о состоянии матери. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики Анны Заворотнюк поинтересовались у нее, как себя чувствует ее родительница.

«[Мама] болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — написала дочь звезды «Моей прекрасной няни».

О том, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, сообщалось в 2019 году. Представители звезды отказывались комментировать ее состояние. В начале этого года стало известно, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Отмечается, что деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

Ранее дочь актрисы Заворотнюк назвала ОАЭ своей второй родиной и подверглась критике.

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      Анастасия Астахова
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