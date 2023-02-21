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14:49, 21 февраля 2023Культура

Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

«КП»: актрису Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

51-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника издания, звезду сериала «Моя прекрасная няня» забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

С сентября прошлого года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной у нее в 2019 году.

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в разговоре с изданием сообщил, что средняя продолжительность жизни четырех из пяти пациентов с таким диагнозом — 1,5-2 года.

«Четыре года жизни — это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки», — объяснил Долгополов.

Ранее стало известно, что 73-летнюю звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией.

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Анастасия Астахова
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