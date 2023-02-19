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09:26, 19 февраля 2023Культура

Звезду «Красотки» госпитализировали с пневмонией

73-летнего актера Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Звезду фильмов «Красотка» и «Хатико» Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией во время отпуска с семьей в Мексике. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседников издания, 73-летнего актера увезли в больницу из загородного дома недалеко от Нуэво-Вальярта, где он с детьми отмечал 40-летие своей жены Алехандры Сильвы.

«Перед поездкой у Ричарда начался сильный кашель, который продолжался, пока он был там (...) Все стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию», — сообщили источники. По их словам, в больнице артист провел ночь, ему выписали антибиотики. Сейчас актер чувствует себя лучше.

В августе 2022 года стало известно, что Ричард Гир приобрел поместье в американском штате Коннектикут. Объект раньше принадлежал известному музыканту Полу Саймону и его супруге, певице Эди Брикелл. Артист заплатил за объект в городе Нью-Ханаан 10,8 миллиона долларов (более 653 миллионов рублей).

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Варвара Кошечкина
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