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Звезда «Красотки» купил поместье у известного музыканта

Американский актер Ричард Гир купил поместье музыканта Пола Саймона в штате Коннектикут

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американский актер, звезда фильмов «Красотка» и «Хатико» Ричард Гир приобрел поместье в американском штате Коннектикут. Объект раньше принадлежал известному музыканту Полу Саймону и его супруге, певице Эди Брикелл, сообщает Dirt.

Сделку закрыли в начале 2022 года, однако только сейчас в налоговых документах заметили, что новым владельцем недвижимости стал Гир. Актер заплатил за объект в городе Нью-Ханаан 10,8 миллиона долларов (более 653 миллионов рублей).

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В распоряжении актера оказалась резиденция 1938 года постройки площадью 818,5 квадратных метра. Внутри есть шесть спален, 11 ванных комнат, просторный холл, гостиная и кухня, совмещенная со столовой. На участке располагаются гараж на три машины, бассейн и гостевой дом, который музыканты использовали в качестве студии звукозаписи.

Интерьер комнат выполнен преимущественно в белых и бежевых тонах, из окон открывается вид на холмы и пруд. В некоторых комнатах установлены камины.

В мае Ричард Гир нашел покупателя для своего поместья в нью-йоркском городе Паунд Ридж и продал его за 28 миллионов долларов. Гир приобрел жилье в 1986 году за 1,5 миллиона долларов. Личность нового владельца недвижимости неизвестна.

Нина Ташевская
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