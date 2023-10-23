Назвавшая ОАЭ своей родиной дочь Заворотнюк подверглась критике

Дочь актрисы Заворотнюк назвала ОАЭ своей второй родиной и подверглась критике

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком мозга, Анна Заворотнюк назвала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) второй родиной и подверглась критике.

Отвечая на вопрос поклонников о том, куда она летит, Анна написала: «На вторую родину, Дубай». Пользователей сети разозлило высказывание Заворотнюк. Они заявили о том, что у дочери актрисы, как и у многих других публичных личностей, слишком легко появляется новая родина.

«Они вообще знают значение этого слова?» — написали Анне под ее постом.

Осенью 2022 года дочь Заворотнюк рассказала о том, что решилась на переезд из России. Девушка планировала отправиться в Азербайджан, однако остановила свой выбор на ОАЭ.

Ранее Анна Заворотнюк проиграла суд банку из-за долга. Сообщалось, что она должна была выплатить банку 85 тысяч рублей. В декабре 2018 года она оформила в организации кредит, однако уже через год после совершенной сделки у дочери Заоворотнюк появилась задолженность, которую она до сих пор не оплатила. На судебное заседание родственница звезды не явилась.