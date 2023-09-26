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10:25, 26 сентября 2023Культура

Дочь болеющей раком Заворотнюк проиграла суд банку из-за долга

Дочь болеющей раком Заворотнюк проиграла суд банку из-за долга в 85 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Анна, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком мозга, проиграла суд банку из-за долга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Светский хроник».

По данным портала, родственница артистки должна выплатить банку 85 тысяч рублей. В декабре 2018 года она оформила в организации кредит, однако уже через год после совершенной сделки у дочери Заоворотнюк появилась задолженность, которую она до сих пор не оплатила. На судебное заседание родственница звезды, проживающая на три города — Москву, Дубай и Калининград, — не явилась.

В середине сентября стало известно, что на дочь актрисы подали в суд. Предполагалось, что Анна Заворотнюк могла забыть закрыть кредитную карту или взять заем и вложиться в неудачный стартап.

Ранее сообщалось, что налоговая служба принудительно закрыла бизнес Анастасии Заворотнюк.

У актрисы диагностировали рак мозга в 2019-м. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. В начале этого года сообщалось, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Известно, что деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

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    Анастасия Астахова
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