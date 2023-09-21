Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Анастасии Заворотнюк

Налоговая закрыла бизнес болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк

Налоговая служба принудительно закрыла бизнес российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении четырех лет борется с раком головного мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Светский хроник».

По данным портала, такое решение инстанция принимает в случае, если предприниматель не предоставляет отчетности за последние 15 месяцев, а также имеет долги. Задолженность артистки составляет 172 тысячи рублей.

Отмечается, что деятельность бизнеса Заворотнюк была прекращена в 2019 году: именно тогда актриса начала борьбу с онкологическим заболеванием. Теперь звезде «Моей прекрасной няни» не надо будет платить пенсионные и прочие взносы по ИП, которые ранее составляли сумму в размере 45 тысяч рублей в год.

В августе налоговая служба заблокировала счета Заворотнюк. В сентябре стало известно, что на дочь актрисы Анну Заворотнюк подали в суд.

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019-м. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. В начале этого года сообщалось, что 52-летнюю артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники. Известно, что деньги на содержание артистки и лечение дает ее супруг, фигурист Петр Чернышев.