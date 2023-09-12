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11:14, 12 сентября 2023Культура

На дочь болеющей раком Анастасии Заворотнюк подали в суд

Известный банк подал в суд на дочь болеющей раком Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Анна Сергеева / РИА Новости

На дочь болеющей раком российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, Анна Заворотнюк задолжала банку 85 тысяч рублей, после чего организация подала исковое заявление. Администраторы канала предположили, что дочь артистки могла забыть закрыть кредитную карту или взять займ и вложиться в неудачный стартап.

В статье также упоминается, что несколько лет назад Анна Заворотнюк открыла шоурум одежды, однако этот бизнес вскоре прекратил свое существование.

В августе стало известно, что налоговая служба заблокировала счета Анастасии Заворотнюк.

У актрисы диагностировали рак мозга в 2019 году. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. В начале этого года сообщалось, что 52-летнюю российскую артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники.

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    Анастасия Астахова
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