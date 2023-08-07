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16:35, 7 августа 2023Культура

Налоговая заблокировала счета болеющей раком Заворотнюк

Налоговая заблокировала счета болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Налоговая служба заблокировала счета российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Звездач».

По данным портала, основанием для блокировки стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности в размере 169 тысяч рублей. Операции по счетам артистки частично или полностью приостановлены. Отмечается, что семья актрисы живет на средства ее супруга, фигуриста Петра Чернышева.

В конце июня стало известно, что на звезду сериала «Моя прекрасная няня» завели дело из-за налоговой задолженности. Федеральная налоговая служба внесла артистку в черный список из-за долга в размере 170 тысяч рублей. Часть суммы была передана к взысканию судебными приставами.

У актрисы диагностировали рак мозга в 2019 году. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. В начале этого года сообщалось, что 52-летнюю российскую артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники.

Ранее российский певец Григорий Лепс рассказал о планах раздать долги.

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    Анастасия Астахова
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