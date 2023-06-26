На Анастасию Заворотнюк завели дело из-за налоговой задолженности в 170 тысяч рублей

На российскую актрису и звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга, завели дело из-за налоговой задолженности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Федеральная налоговая служба внесла артистку в черный список из-за долга в размере 170 тысяч рублей. Часть суммы передана на взыскание судебным приставам.

В июне прошлого года стало известно, что Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов.

У актрисы диагностировали рак мозга в 2019 году. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. В начале этого года сообщалось, что 52-летнюю российскую артистку театра и кино выписали из столичной онкологической клиники.