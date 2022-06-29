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Болеющая раком Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов

Болеющая раком головного мозга Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

51-летняя российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, которая три года борется с раком головного мозга, попала в базу должников судебных приставов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» накопила долг по налогам в размере 136 тысяч рублей. 41 тысяча из этой суммы уже направлена судебным приставам, которые могут в любой момент взыскать ее с карты артистки или арестовать имущество Заворотнюк. 95 тысяч актриса обязана оплатить Федеральной налоговой службе.

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.

В январе этого года дочь актрисы Анна Заворотнюк рассказала о «страшной болезни» своей матери. Девушка поведала, что семья артистки держится, как может, а также назвала родительницу воином.

Ранее у сестры Жанны Фриске обнаружили рак груди.

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Анастасия Астахова
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