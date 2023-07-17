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17:34, 17 июля 2023Культура

Григорий Лепс рассказал о планах раздать долги

Григорий Лепс рассказал о планах раздать долги и заработать сто миллионов долларов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Григорий Лепс в свой день рождения рассказал о планах на будущее. Его цитирует Пятый канал.

По словам артиста, он планирует раздать долги и «заработать еще миллионов сто долларов». Лепс также отметил, что недавно провел отпуск с детьми, однако был вынужден прервать его из-за большого количества работы. «Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее просто сейчас нет по целому ряду причин», — заключил он.

Ранее Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться. «Все может случиться. Если в жизни появится большая и светлая любовь, почему нет?» — заявил артист.

Григорий Лепс отмечает день рождения 16 июля.

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    Варвара Кошечкина
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