60-летний Григорий Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться

60-летний эстрадный певец Григорий Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться

Российский эстрадный певец Григорий Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

«Все может случиться. Если в жизни появится большая и светлая любовь, почему нет? Честности ради надо сказать, что есть женщина, которая меня по-настоящему очень интересует. И чувства есть. Но на данный период времени это (брак — прим. "Ленты.ру") невозможно. Хотя... Все в руках божьих», — заявил 60-летний артист.

Известно, что музыкант развелся со своей женой Анной Шаплыковой в декабре 2021 года. У пары трое детей. Лепс добавил, что его экс-супруга тоже может выйти замуж, назвав ее «очень достойной, красивой, интеллигентной, доброй, светлой и порядочной» женщиной.

Ранее фанаты заподозрили барбадосскую певицу Рианну и американского хип-хоп-исполнителя Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, в проведении тайной свадьбы. Пара спровоцировала слухи о женитьбе после того, как исполнитель назвал беременную певицу своей женой во время одного из концертов.