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13:02, 23 июня 2023Культура

Фанаты заподозрили Рианну и A$AP Rocky в проведении тайной свадьбы

Фанаты предположили, что Рианна и A$AP Rocky тайно поженились
Рианна и ASAP Rocky

Рианна и ASAP Rocky. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Фанаты заподозрили барбадосскую певицу Рианну и американского хип-хоп-исполнителя Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky, в проведении тайной свадьбы. Об этом сообщает Page Six.

Пара спровоцировала слухи о женитьбе после того, как исполнитель назвал беременную певицу своей женой во время одного из концертов. «Я хочу посвятить эту песню моей прекрасной жене, находящейся в этом чертовом здании!» — сказал A$AP Rocky в ходе фестиваля.

Заявление артиста привлекло внимание фанатов, которые начали строить догадки о том, что пара тайно поженилась. «Значит, A$AP и Рианна женаты?», — написал один из них в соцсетях. «Подождите, Рианна и A$AP Rocky поженились? И не сказали нам?» — заявил второй пользователь сети. «У меня чувство, что Рианна и A$AP тайно поженились», — предположил третий.

Ранее Рианна и A$AP Rocky назвали своего первенца в честь лидера группы Wu-Tang Clan рэпера RZA.

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    Варвара Кошечкина
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