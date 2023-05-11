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16:29, 11 мая 2023Культура

Рианна и A$AP Rocky назвали первенца в честь рэпера RZA

Рианна и A$AP Rocky назвали первенца RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Барбадосская певица Рианна и американский хип-хоп-исполнитель Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, назвали своего первенца в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

В распоряжение издания попало свидетельство о рождении сына артистов. В документах значится, что полное имя ребенка, появившегося на свет 13 мая прошлого года, — RZA Ательстон Майерс. На протяжении года пара держала имя сына в секрете.

В феврале этого года представитель певицы Рианны подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком.

Ранее сообщалось, что A$AP Rocky оперся на лицо девушки из толпы во время прыжка через ограждение, а затем извинился перед ней в соцсетях.

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Анастасия Астахова
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Рианна и A$AP Rocky назвали первенца в честь рэпера RZA
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