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12:57, 4 мая 2023Культура

A$AP Rocky перепрыгнул через фанатку и извинился

A$AP Rocky оперся на лицо девушки во время прыжка через ограждение и извинился

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, оперся на лицо девушки из толпы во время прыжка через ограждение, а затем извинился перед ней в соцсетях. Об этом пишет Page Six.

Случай произошел в Нью-Йорке, США, перед ежегодным благотворительным балом Met Gala. Исполнитель, который оказался среди толпы фанатов, решил перепрыгнуть барьер, оттолкнувшись от лица девушки по имени Мэдди, вместо того, чтобы войти в отель Carlyle через главный вход, как другие знаменитости.

«A$AP Rocky буквально перепрыгнул через меня», — написала девушка в Twitter, прикрепив фото. «Лол, моя вина, дорогая», — ответил на пост рэпер.

Ранее A$AP Rocky отказался признавать себя виновным по делу о предполагаемой стрельбе по бывшему коллеге Террелу Эфрону (A$AP Relli). О своей невиновности музыкант заявил в зале суда Лос-Анджелеса.

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Варвара Кошечкина
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