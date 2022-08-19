A$AP Rocky отказался признавать вину в стрельбе по бывшему коллеге

A$AP Rocky отказался признавать себя виновным в стрельбе по бывшему коллеге

Рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, отказался признавать себя виновным по делу о предполагаемой стрельбе по бывшему коллеге Террелу Эфрону (A$AP Relli). Об этом сообщает Rolling Stone.

О своей невиновности музыкант заявил в зале суда Лос-Анджелеса. Следующее заседание назначено на 2 ноября 2022 года. Суд запретил A$AP Rocky владеть каким-либо огнестрельным оружием и боеприпасами и контактировать с Эфроном и приближаться к нему ближе чем на 100 метров. Rocky работал вместе с Relly в хип-хоп-коллективе A$AP Mob.

Ранее суд предъявил Майерсу обвинение в вооруженном нападении и стрельбе в своего бывшего коллегу. Предполагаемое вооруженное нападение произошло в ноябре прошлого года, рэпер и два его друга в ходе ссоры открыли стрельбу по Эфрону, ранив мужчину в руку. Сообщается, что, если вина артиста будет доказана, ему грозит до девяти лет тюремного заключения.