A$AP Rocky предъявили обвинение в стрельбе и пригрозили 9 годами тюрьмы

A$AP Rocky предъявили обвинение в вооруженном нападении и пригрозили 9 годами тюрьмы

Американскому рэперу A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) официально предъявили обвинение в вооруженном нападении и стрельбе в своего бывшего коллегу, музыканта A$AP Relli (настоящее имя — Терелл Эфрон). Об этом сообщает DailyMail.

В среду, 17 августа, A$AP Rocky предстанет перед судом по делу о вооруженном нападении. Инцидент произошел в ноябре прошлого года, рэпер и два его друга в ходе ссоры открыли стрельбу по Эфрону, ранив мужчину в руку. Сообщается, что если вина артиста будет доказана, ему грозит до девяти лет тюремного заключения.

«Стрельба из пистолета в общественном месте является серьезным правонарушением, которое могло закончиться трагическими последствиями не только для жертвы, но и для невинных прохожих, посетивших Голливуд», — заявил прокурор Лос-Анджелеса в официальном заявлении.

Об инциденте стало известно в апреле этого года, когда возлюбленного Рианны задержали прямо в аэропорту по подозрению в вооруженном нападении. Тогда A$AP Relli, обвинивший A$AP Rocky, предпочел не раскрывать своего имени.

Ранее Эфрон, обвинивший бывшего коллегу в вооруженном нападении, пожаловался на травлю и угрозы со стороны поклонников исполнителя.