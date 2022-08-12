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Предполагаемая жертва A$AP Rocky пожаловалась на угрозы от поклонников рэпера

Обвинивший A$AP Rocky в нападении музыкант пожаловался на угрозы от поклонников рэпера

Фото: Joel C Ryan / AP

Музыкант Терелл Эфрон, выступающий под псевдонимом A$AP Relli, который ранее обвинил американского рэпера A$AP Rocky в вооруженном нападении, пожаловался на травлю и угрозы со стороны поклонников исполнителя. Об этом сообщат TMZ.

Адвокаты Эфрона отметили, что после обращения артиста в полицию, его начали называть «стукачом» (ранее рэпер сотрудничал с A$AP Rocky), а также желать ему смерти. Из-за преследований в сети A$AP Relli пришлось обратится за помощью к психологу, а также написать новое заявлению в полицию из-за травли в сети.

Ранее рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге. По словам Эфрона, в ноябре прошлого года рэпер и два его друга в ходе ссоры открыли по нему стрельбу, ранив мужчину в руку.

Об инциденте стало известно в апреле этого года, когда возлюбленного Рианны задержали прямо в аэропорту по подозрению в вооруженном нападении. Тогда A$AP Relli, обвинивший A$AP Rocky, предпочел не раскрывать своего имени.

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Анастасия Астахова
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