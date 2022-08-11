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Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге

Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге A$AP Relli

Фото: Evan Agostini / AP

Американский рэпер Раким Майерс, известный под сценическим псевдонимом A$AP Rocky, обвиняется в стрельбе по бывшему коллеге A$AP Relli. Об этом сообщает Independent.

В апреле Майерс был арестован по подозрению в стрельбе, которая произошла в ноябре 2021 года. Полиция задержала его в аэропорту Лос-Анджелеса, где он находился со своей беременной девушкой Рианной. Предполагаемая жертва рэпера, имя которой не уточнялось, утверждала, что музыкант шел по улице с двумя людьми, подошел к нему и трижды выстрелил. Пострадавший мужчина заявил, что одна из пуль задела его левую руку. Позднее рэпера освободили под залог в размере 550 тысяч долларов.

По словам рэпера A$AP Relli, именно он стал жертвой Майерса. Ранее Relli работал вместе с Rocky в хип-хоп коллективе A$AP Mob.

Ранее певец Маркус Мамфорд рассказал, что подвергся сексуальному насилию в шесть лет.

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Дениза Мацаева
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Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге
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