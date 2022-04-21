Рэпера A$AP Rocky освободили под залог в размере 550 тысяч долларов

Рэпера A$AP Rocky освободили после задержания под залог в размере 550 тысяч долларов

33-летнего американского рэпера A$AP Rocky освободили после задержания в одном из американских аэропортов. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, исполнителя освободили под залог в размере 550 тысяч долларов. В полицейском участке музыкант провел около суток, после чего папарацци заметили, как полицейские выводят музыканта из здания и провожают до ожидающей его машины. О дальнейшем ходе расследования пока ничего неизвестно.

Ранее в среду, 20 апреля, A$AP Rocky задержали в аэропорту Лос-Анджелеса сразу после того, как он вместе со своей беременной возлюбленной, певицей Рианной, вернулся с отдыха на Барбадосе.

Исполнителя арестовали по делу о стрельбе в ноябре 2021-го года. По словам пострадавшего, рэпер и два его друга в ходе ссоры открыли по нему стрельбу, ранив мужчину в руку.

Сообщается, что пока A$AP Rocky находился в полицейском участке, Рианна приехала к дому возлюбленного, чтобы забрать свои вещи, однако правоохранительные органы не пустили ее внутрь. В особняке музыканта был проведен обыск.

В 2019 году A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двух мужчин. Суд в Швеции признал A$AP Rocky виновным по делу об избиении и приговорил к условному сроку, а также обязал его выплатить компенсацию потерпевшему.