Рэперу A$AP Rocky вынесли приговор

Суд в Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным по делу об избиении и приговорил его к условному сроку. Об этом сообщает «Би-би-си».

Условные сроки получили еще два участника драки. Музыканта также обязали выплатить компенсацию потерпевшему. Судья заявил, что потасовка не носила серьезный характер, поэтому артиста не отправили в тюрьму.

A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Он находился в одном из следственных изоляторов города, а 2 августа был освобожден из-под стражи. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двоих мужчин. Музыкант отрицал свою вину.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как он с товарищами избивает мужчину на улице. Позже хип-хоп-исполнитель выложил запись, сделанную до драки, — на ней неизвестный атаковал человека из окружения A$AP Rocky.

26 июля президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции освободить хип-хоп-исполнителя. Политик заявил, что стране стоит сосредоточиться на реальных преступлениях.

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