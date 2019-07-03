A$AP Rocky приехал в Швецию, избил мужчину и был задержан полицией

tmz.com

Рэпер A$AP Rocky задержан полицией Стокгольма по подозрению в нападении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Хип-хоп-исполнитель отрицает вину в произошедшем. В правоохранительных органах отказались раскрывать подробности расследования.

Ранее в июле TMZ опубликовал видеозапись, на которой видно, как A$AP Rocky и его помощники избивают мужчину на улице Стокгольма. Позже рэпер выложил в Instagram запись, сделанную за несколько минут до драки, — на ней неизвестный мужчина сначала атаковал человека из окружения музыканта наушниками, после чего потребовал компенсации за них, заявив, что они сломаны. На записи также видно, как A$AP Rocky неоднократно пытается уладить конфликт и предлагает мужчинам разойтись.

tmz.com

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